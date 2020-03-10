Министры обороны России и Турции во вторник, 10 марта, обсудили тему сирийского Идлиба в телефонном разговоре. Как сообщает Министерство обороны России, разговор состоялся по инициативе Анкары.

Министры обороны России и Турции во вторник, 10 марта, обсудили тему сирийского Идлиба в телефонном разговоре.Как сообщает Министерство обороны России, разговор состоялся по инициативе Анкары.Сергей Шойгу и Хулуси Акар затронули вопросы, связанные реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации в зоне деэскалации "Идлиб", принятого в Москве 5 марта 2020 года.Ранее российское военное ведомство сообщило, что благодаря российско-турецким договоренностям, интенсивность обстрелов в Идлибе снижается.Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стало известно, что Анкара запросила у Североатлантического альянса дополнительную помощь по Сирии.Кроме того, Эрдоган заявил во вторник, что Турция уничтожила в Сирии восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".