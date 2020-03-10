Не соответствующими действительности назвали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1 в Минобороны России. Его оценка боевой эффективности применения турецких ударных беспилотников в сирийской провинции Идлиб более, чем преувеличение, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Не соответствующими действительности назвали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Минобороны России. Его оценка боевой эффективности применения турецких ударных беспилотников в сирийской провинции Идлиб более, чем преувеличение, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.В пресс-службе Минобороны пояснили, на чем основаны эти заявления. Во-первых, в районе зоны деэскалации Идлиб подразделения сирийских вооруженных сил прикрывают всего лишь четыре "Панциря", а не восемь, об уничтожении которых заявила Анкара. Все остальные силы и средства сирийского ПВО сосредоточены на прикрытии сирийской столицы и находятся под Дамаском.Во-вторых, в результате массированных турецких атак получили повреждения два сирийских комплекса "Панцирь". В настоящее время завершается их восстановление, подчеркнула в пресс-службе Минобороны России.10 марта 2020 года министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили выполнение принятого в Москве 5 марта 2020 года дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации в зоне деэскалации Идлиб. В Минобороны России констатировали, что интенсивность обстрелов в Идлибе снизилась. Между тем, Реджеп Тайип Эрдоган встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и запросил у Североатлантического альянса дополнительную помощь по Сирии.