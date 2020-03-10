Московский кредитный банк (МКБ) начал поэтапный запуск сервисов после обновления автоматизированной банковской системы (АБС). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Московский кредитный банк (МКБ) начал поэтапный запуск сервисов после обновления автоматизированной банковской системы (АБС). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
При завершении перехода на новую автоматизированную
банковскую системы некоторые сервисы МКБ могут работать с небольшими
ограничениями. С учетом высокой нагрузки на пользовательские сервисы,
необходимо дополнительное время для стабилизации функционирования систем. В
банке извинились перед клиентами за доставленные неудобства.
Ранее в Московском кредитном банке объявили о смене АБС.
Благодаря новой системе развитие услуг и сервисов значительно ускорится,
большой объем клиентских операций будет осуществляться эффективнее, кроме того,
модернизируются IT-процессы.
Напомним, что в прошлом году Московский кредитный банк стал
лауреатом "Премии Рунета" в номинации года. Жюри оценило расширенный функционал и удобство
приложения МКБ. В банке между тем отметили, что к настоящему времени через
мобильные сервисы открывается почти половина накопительных счетов и более трети
вкладов.
Как писали "Дни.ру", с помощью мобильного
приложения клиенты МКБ также могут отправить заявку на ипотечный кредит.
Пользователю достаточно указать стоимость недвижимости, первоначальный взнос и
желаемую сумму займа.
Московский кредитный банк входит в топ-3 частных кредитных
организаций по объему активов по данным рэнкинга "Интерфакс-100". МКБ
предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц.
МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых
кредитных организаций.