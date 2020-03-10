Московский кредитный банк (МКБ) начал поэтапный запуск сервисов после обновления автоматизированной банковской системы (АБС). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Московский кредитный банк (МКБ) начал поэтапный запуск сервисов после обновления автоматизированной банковской системы (АБС). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.При завершении перехода на новую автоматизированнуюбанковскую системы некоторые сервисы МКБ могут работать с небольшимиограничениями. С учетом высокой нагрузки на пользовательские сервисы,необходимо дополнительное время для стабилизации функционирования систем. Вбанке извинились перед клиентами за доставленные неудобства.Ранее в Московском кредитном банке объявили о смене АБС.Благодаря новой системе развитие услуг и сервисов значительно ускорится,большой объем клиентских операций будет осуществляться эффективнее, кроме того,модернизируются IT-процессы.Напомним, что в прошлом году Московский кредитный банк сталлауреатом "Премии Рунета" в номинации года. Жюри оценило расширенный функционал и удобствоприложения МКБ. В банке между тем отметили, что к настоящему времени черезмобильные сервисы открывается почти половина накопительных счетов и более третивкладов.Как писали "Дни.ру", с помощью мобильногоприложения клиенты МКБ также могут отправить заявку на ипотечный кредит.Пользователю достаточно указать стоимость недвижимости, первоначальный взнос ижелаемую сумму займа.Московский кредитный банк входит в топ-3 частных кредитныхорганизаций по объему активов по данным рэнкинга "Интерфакс-100". МКБпредоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц.МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимыхкредитных организаций.