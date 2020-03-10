10.03.2020

2020-03-10 19:50:07

Муромлянам вернут 19 млн. рублей за отопление из-за теплой зимы

Стоимость отопления в квартирах муромлян пересмотрят из-за аномально теплой зимы. Это касается жителей многоквартирных домов, которые приняли решение оплачивать тепло равномерно в течение календарного года. Таких домов в Муроме 70.

По 44 домам планируется возврат денежных средств. Сумма корректировки составит почти 19 миллионов рублей. Корректировка в сторону возврата обусловлена тем, что фактическая температура наружного воздуха в 2019-ом сложилась теплее на 2,6 градуса по сравнению с 2018-ым.

Вместе с тем, как сообщает "Владимиртеплогаз", по 26 домам напротив запланировано доначисление средств. Сумма чуть превышает 3 миллиона рублей. Информирует Муром24.