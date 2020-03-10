55 получили ранения различной степени тяжести

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области опубликовала статистику аварийности на дорогах региона за прошлую неделю со 2-го по 8-е марта.За эти 7 дней на дорогах области произошло 39 аварий с пострадавшими в них людьми. 4 человека погибли и 55 получили ранения различной степени тяжести. Среди них – 5 детей. Всего за это время случилось 285 аварий с материальным ущербом.74 водителя, остановленные сотрудниками ГИБДД оказались пьяными за рулём, либо отказались от медицинского обследования.