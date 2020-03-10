Неработающий 24-летний мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым людям с целью потребления запрещенных средств и веществ...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что неработающий 24-летний мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру, расположенную на Туристской улице, наркозависимым людям с целью потребления запрещенных средств и веществ. Гражданин был задержан на Химкинском бульваре, у него изъят сверток с неизвестным веществом. Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 1 грамма.Дознанием ОМВД России по району Солнцево возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56