33 тысячи лет назад южноафриканские охотники-собиратели обменивались украшениями из скорлупы страусиных яиц так же, как сегодня мы обмениваемся лайками в социальных сетях или браслетами дружбы.
Международная команда учёных выяснила, что 33 тысячи лет назад южноафриканские охотники-собиратели обменивались украшениями из яичной скорлупы так же, как сегодня мы обмениваемся лайками в социальных сетях или браслетами дружбы.
В ходе новой работы археологи изучили фрагменты бус, найденные на территории Лесото. Это высокогорное королевство, полностью окружённое территорией Южно-Африканской Республики.
Антропологам давно известно, что сегодня охотники-собиратели обмениваются бусами из скорлупы страусиных яиц, чтобы укрепить межличностные связи. Например, такая традиция есть у бушменов в пустыне Калахари.
Однако археологи удивились, отыскав в Лесото похожие древние украшения. Дело в том, в высокогорных районах страусы не обитают.
Кроме того, не было найдено фрагментов бусин или необработанной яичной скорлупы - свидетельств того, что украшения изготавливались в той местности, где были обнаружены.
Почти 80% найденных бусин попало в Лесото из других регионов.
Фото John Klausmeyer, Yuchao Zhao, Brian Stewart.
Тогда учёные решили выяснить происхождение артефактов. Для этого они провели анализ обнаруженных объектов на изотопы стронция.
Как поясняют специалисты, изотоп стронций-87 является дочерним изотопом радиоактивного рубидия-87: первый образуется при распаде второго.
Более древние породы, такие как гранит и гнейс, содержат больше стронция, чем более молодые породы, например, базальт.
Атомы стронция извлекаются из земли растениями, которые, в свою очередь, поедают животные, в том числе страусы. Стронций попадает в их организм, а затем в яичную скорлупу. Таким образом, её изотопный анализ может дать важные подсказки учёным.
Используя образцы растений и почвы, а также зубную эмаль современных грызунов (из музейных коллекций), исследователи установили базовые показатели "сигналов стронция" на всей территории Лесото и в близлежащих районах.
Получилась своеобразная карта, которая помогла учёным понять происхождение тех или иных фрагментов страусиной яичной скорлупы.
Оказалось, почти 80% найденных бусин попали в Лесото из других регионов, находящихся на расстоянии от 325 до 1000 километров.
"Бусины из страусиной яичной скорлупы и сделанные из них украшения в каменном веке в основном работали как [современные] лайки в Facebook или Twitter", - уверен глава научной группы археолог Брайан Стюарт (Brian Stewart) из Мичиганского университета.
В то же время такие изделия подтверждали связи с партнёрами по обмену и информировали других о наличии этих отношений, добавляет учёный.
Примечательно, что древние люди обменивались бусами в период климатических потрясений, около 59-29 тысяч лет назад.
По мнению Стюарта, украшения помогали охотникам-собирателям из "экологически взаимодополняющих" регионов наладить сотрудничество: с ухудшением климатических условий одна группа получала доступ к ресурсам другой группы и наоборот.
"Эти обменные сети могли использоваться для получения информации о ресурсах, состоянии ландшафтов, животных, растительной пище, других людях и, возможно, брачных партнёрах", - считает Стюарт.
Статья по итогам этого исследования вышла в журнале PNAS.
Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о доисторическом пирсинге, украшениях неандертальцев и палеолитических "подвесках мёртвых".