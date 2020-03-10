В Прямом эфире – новый поворот в резонансной истории Светланы Сафиевой. Незадолго до смерти богатая вдова заявила, что она беременна от Филиппа Киркорова. Через год после ее смерти выяснилось, что у супруга миллиардерши была взрослая внебрачная дочь, и вопрос наследства опять под вопросом.

В "Прямом эфире" – новый поворот в резонансной истории Светланы Сафиевой. Незадолго до смерти весьма состоятельная вдова заявила, что она "беременна" от Филиппа Киркорова.Через некоторое время женщина скончалась при весьма странных обстоятельствах. С момента ее смерти прошел год, а огромное наследство Сафиевой ее родственники и называющая себя подругой Светланы Дороти Бурхарт не могут поделить до сих пор.Бурхарт с Сафиевой вместе сидели в тюрьме, где вдова известного в "русской Америке" миллиардера Георгия отписала все состояние своей сокамернице.Теперь же стало известно, что у Георгия осталась взрослая внебрачная дочь Кристина Чернова. Об этом рассказал лечащий врач Светланы — психотерапевт Василий Шуров. Он сообщил, что его пациентка скрывала эту информацию 20 лет и рассказала о взрослой внебрачной дочери мужа только перед смертью.Чернова называет себя наследницей многомиллиардного состояния: она уже сдала тест ДНК и пришла в "Прямой эфир", чтобы заявить о своих правах.Дороти Бурхарт, узнав о появлении еще одной претендентки на наследство, прилетела из Берлина в Москву и появилась в студии в белом цилиндре, короне и балахоне.Она утверждает, что сделала почерковедческую экспертизу, которая полностью подтвердила: завещание в ее пользу написано и подписано Сафиевой.Что рассказал психотерапевт Василий Шуров о причинах неприязненного отношения Светланы к ее родственникам и странной "зацикленности" на Филиппе Киркорове? Кто родил Чернову, и какие основания есть полагать, что она действительно внебрачная дочь Георгия Сафиева?Что послужило причиной драки Черновой и Бухарт в студии программы, и почему Дороти появилась перед телекамерами в столь странном виде?Развитие этой скандальной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".