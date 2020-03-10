Лекарства подорожают из-за падения рубля, как и авиабилеты, и импортные товары, и автомобили, которые собирают из импортных комплектующих. Ситуация все больше напоминает кризис 2014 года.

Лекарства подорожают из-за падения рубля, как и авиабилеты, и импортные товары, и автомобили, которые собирают из импортных комплектующих. Ситуация все больше напоминает кризис 2014 года.О грядущем подорожании лекарств сообщила Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей."Лекарственный рынок полностью импортозависим. Более 90% лекарств, производимых в России, зависят от иностранных субстанций. Скачки валют неизбежно отразятся на ценах на лекарства", — пояснила агентству ТАСС Игнатьева.Курс рубля рухнул после обвала цен на нефть в понедельник. Доллар начал дорожать на Мосбирже в пятницу вечером – с 64 руб. до 68,8 руб., а евро подорожал с 74 руб. до 77,5 руб.В понедельник, когда Мосбиржа была закрыта на праздничный день, рубль продолжил падение на международном валютном рынке примерно на 3,5-4%.Сегодня доллар на Мосбирже торгуется на 3 руб. дороже, чем в пятницу, — по 71,5 руб., а евро – почти на 4 руб., по 81,3 руб. В итоге за два торговых дня рубль обесценился почти на 10%. Заявления ЦБ РФ и Минфина о возможной поддержке рубля и продаже валюты на Мосбирже пока ни к чему не привели.