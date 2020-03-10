Нефтепродукты попали в Ангару. В связи с этим режим ЧС введен в Мотыгинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ГТРК Красноярск.

Нефтепродукты попали в Ангару. В связи с этим режим ЧС введен в Мотыгинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".Как стало известно, разрыв трубы произошел на топливном хранилище в поселке Рыбное. В результате нефтепродукты оказались в реке. Насколько велик объем топлива, пока уточняется. Выяснением масштаба экологического бедствия сейчас занимается специальная комиссия. Ситуацию взял под свой контроль Росприроднадзор.По словам местных жителей, подобные происшествия случаются в их районе с пугающей регулярностью.