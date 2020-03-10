В понедельник на рынке нефти произошел настоящий кризис. Цены на нефть резко обвалились. Для нефти марки Brent снижение достигало 30%. Эксперты отмечают, что это самое сильное падение в течение одного дня с 1991 года.

В понедельник на рынке нефти произошел настоящий кризис. Цены на нефть резко обвалились. Для нефти марки Brent снижение достигало 30%. Эксперты отмечают, что это самое сильное падение в течение одного дня с 1991 года.Падение цен на нефть связано с тем, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться о беспрецедентном сокращении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, с 1 апреля заканчивается срок действия предыдущей сделки, в результате ни у одной из стран не будет ограничений по объемам добычи.Эксперты также называют эпидемию коронавируса еще одним фактором риска для рынке нефти. Принятые меры, которые направлены на борьбу с распространением вируса, оказывают негативное влияние на экономики многих стран, так как подрывают производство, туризм и поставки.Это далеко не первый подобный кризис на рынке нефти. Ниже мы расскажем о других примерах из истории.2002-2003 годКризис на рынке нефти в 2002-2003 году был связан с забастовками в Венесуэле. В стране были организованы масштабные забастовки, конечной целью которых было свержение действующего руководства страны во главе с Уго Чавесом. Среди бастующих оказалась и нефтяная компания PDVSA, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний в регионе.В частности, прекратил работу один из крупных заводов компании, а также полностью прекратились экспортные поставки, большая часть которых должна была отправиться в США.В итоге поставки сократились на 2,6 миллиона баррелей в сутки.Это крайне негативно сказалось не только на экспортных поставках, но также и на экономической ситуации внутри страны, где появилась острая нехватка бензина.Тем не менее к 2003 году кризис удалось переломить. Власть по-прежнему была у Уго Чавеса, который сумел вернуть контроль над PDVSA и вернуть добычу нефти до прежнего уровня.2008 год2008 год стал годом мирового финансового кризиса, который привел к существенному ухудшению состояния мировой экономики. Толчком для кризиса послужил кризис на рынке ипотечного кредитования в США, который далее распространился на все отрасли и регионы мира.Кризис не обошел стороной и рынок нефти, спровоцировав обвал цен на сырье. Помимо прочего, сократились инвестиции в инфраструктуру и новые добычные проекты.2014-2016 годыОсновной причиной падения цен на нефть в 2014 году стало перепроизводство. Прежде всего речь идет о так называемой "сланцевой революции" в США, в результате которой в стране объемы добычи стали расти высокими темпами. При этом сохранялись высокие объемы экспорта нефти из Саудовской Аравии, а также возобновились поставки нефти из Ливии.Эксперты отмечают, что важным фактором падения цен на нефть стала неспособность стран ОПЕК договориться о сокращении добычи. В итоге только за 2014 год падение цен на нефть составило 51%.В 2015 году падение цен продолжилось. В конце года страны ОПЕК вновь не смогли договориться о квотах на добычу нефти.21 января цена на нефть Brent упала до отметки $27,5 за баррель.30 ноября 2016 года страны ОПЕК все-таки договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки до 32,5 миллиона баррелей.Позже к соглашению присоединились и другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК. В 2017 году к соглашению присоединилась и Россия. Она согласилась снизить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки.В итоге соглашение привело сначала к стабилизации, а затем и к росту цен на нефть.