Власти Кубани рассматривают возможности по расширению полномочий муниципалитета по вопросу изъятия земельных участков с целью дальнейшего строительства на них социальных объектов.

Власти Кубани рассматривают возможности по расширению полномочий муниципалитета по вопросу изъятия земельных участков с целью дальнейшего строительства на них социальных объектов. Напомним, в настоящий момент в рамках Земельного кодекса РФ изъятие участков возможно только для развития транспортной, а также инженерной инфраструктуры. Но возможности муниципалитета здесь ограничены, передает ГТРК "Кубань".В новом Генплане Краснодара на земельных участках, предназначенных под социальные объекты, расположены частные строения, собственники которых не хотят их передавать муниципалитету. "У нас есть сложности с выполнением наших обязательств по строительству объектов. В частности, на одном из участков по документам территориального планирования должна быть построена школа, но он находится в частной собственности. Жители постоянно нас спрашивают — когда мы начнем стоить? Но по этой причине точных сроков мы сами назвать не можем", — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.В настоящий момент мэр Краснодара дал указание сформмулировать и отправить соответствующую законодательную инициативу в профильный комитет Госдумы, а также в Министерство экономического развития РФ, которое является разработчиком Кодекса."Я настаиваю на необходимости рассмотреть возможность по расширению полномочий муниципалитета по изъятию частных участков под такие муниципальных нужды как инженерная инфраструктура, дороги, строительство школ, детских садов, поликлиник, в случае, если они определены планом под строительство социальных объектов", — заявил Евгений Первышов.Городские власти полагают, что данные поправки помогут в дальнейшем развитии Краснодара.