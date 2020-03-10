Морские черепахи имеют смертельную тягу к пластиковым отходам. Давно известно, что сотни этих животных гибнут, принимая полиэтиленовые пакеты за медуз. Проглотив кусок пластика, черепаха более не может питаться. Но всё ли дело в том, как выглядит такой мусор? Оказывается, нет.

В Мировом океане плавает огромное количество пластикового мусора, который наносит большой вред его обитателям. Морские черепахи, например, регулярно поедают подобные отходы, что немало тревожит учёных. Недавно же исследователи из США выяснили, чем пластик привлекает морских существ.Ежегодно в Мировой океан попадают миллионы метрических тонн пластикового мусора. Весь этот мусор поглощают не только рыбы и другие обитатели океана, но и птицы. По прогнозам учёных, уже к 2050 году пластик будет содержаться в желудках абсолютно всех морских птиц. Более того, пластиковые отходы проникли и в пищу людей.Согласно данным специалистов, до 52% всех морских черепах потребляют тот или иной вид пластика. Исследователи из Австралии выяснили, что риск смерти черепахи от пластика увеличивается на 22%, стоит особи съесть всего один кусок. Вероятность гибели возрастает на 50%, если животное "полакомилось" 14 обрывками пластика.В связи с этим специалисты хотят разобраться, чем обусловлено поведение черепах, которое приводит к подобным "ошибкам в питании".Группа учёных из Университета Флориды и Стэнфордского университета провела эксперименты с участием 15 молодых головастых черепах. Все животные были выращены в неволе. Специалисты записывали на видео реакцию морских существ на различные стимулы.Ранее учёные уже выяснили, что во время поиска пищи черепахи полагаются на запахи. Проблема в том, что "биообогащенные" пластиковые отходы (то есть куски мусора, которые облюбовали микробы, водоросли и растения) способны испускать тот же запах, что и обычные жертвы этих животных.Тогда специалистам стало интересно, могут ли черепахи отличить запах отходов от "ароматов" своей нормальной пищи.Они наполнили резервуар, где находились черепахи, различными ароматами, и выяснили, что животные реагировали на "биообогащенный" пластик так же, как и на обыкновенную еду. Так, они держали свои ноздри под водой в три раза дольше, услышав запах такого пластика (по сравнению с контрольными ароматами).В экспериментах исследователей приняли участие 15 черепах.Фото Joseph Pfaller."Мы обнаружили, что головастые черепахи реагируют на запахи от биообогащенных пластмасс точно так же, как они реагируют на запахи [своей типичной] еды. Это даёт право предположить, что пластиковый мусор привлекает черепах не только тем, как он выглядит, но и тем, как он пахнет", — объясняет Джозеф Пфаллер (Joseph Pfaller) из Флоридского университета.По его словам, такая "обонятельная ловушка" может помочь объяснить, почему морские черепахи так часто проглатывают и запутываются в пластике.К слову, в 2016 году другая группа специалистов выяснила, что морские птицы — альбатросы и буревестники — также ошибочно принимают куски пластика в океане за пищу из-за соответствующих запахов.Авторы недавней работы надеются узнать больше об этих процессах, изучая химические вещества, из-за которых морские жители так очаровываются пластиком.Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Current Biology.К слову, некоторые исследователи ищут способы избавить океан от пластика. Так, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о системе The Ocean Cleanup, призванной ликвидировать Большое тихоокеанское мусорное пятно и очистить от такого мусора реки, через которые пластик и попадает в океан.