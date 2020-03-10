Пульсирующие светила не редкость во Вселенной, но впервые астрономы нашли звезду, которая содрогается только одной своей половиной. Совершить открытие помогли добровольцы, к которым может присоединиться каждый.

Пульсирующие светила — не редкость во Вселенной, но впервые астрономы обнаружили звезду, которая содрогается только одной своей половиной. В этом им помогли добровольцы, к которым может присоединиться каждый.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy."С 1980-х годов мы знаем, что такие звёзды теоретически должны существовать, — рассказал соавтор исследования Дональд Курц (Donald Kurtz) из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании. — Я искал такую звезду на протяжении почти 40 лет, и теперь мы наконец-то нашли её".Светило HD74423 расположено в 1500 световых годах от Земли. Это горячая звезда, которая в 1,7 раза массивнее Солнца.На неё обратили внимание волонтёры, ищущие планеты с помощью космического телескопа TESS. Напомним, что этот инструмент отслеживает колебания яркости звёзд, чтобы вычленить периодические затмения, вызываемые экзопланетами. Это и позволяет открывать новые миры.Добровольцы без специального образования, вооружённые только компьютером, Интернетом и свободным временем, оказывают учёным огромную услугу, ведь человеческое зрение зачастую оказывается совершеннее компьютерных алгоритмов. (К слову, "33Live.RuНаука" рассказывали и о других подобных проектах). Волонтёры и сигнализировали, что HD74423 ведёт себя странно.Есть много типов звёзд, которые более или менее периодически меняют свой диаметр, а следовательно, и светимость. Эти процессы имеют разную природу и интенсивность. Радиус и блеск одних светил меняется почти незаметно. Другие периодически меняют размеры в десятки раз, а светимость — в тысячи. Но колебания блеска HD74423 не укладывались в привычные астрономам схемы.Учёные выяснили, что звезда входит в двойную систему с ещё одним объектом — красным карликом. Расстояние между ними так мало, что HD74423 делает один оборот вокруг общего со своим компаньоном центра масс всего за 1,6 земных суток.Гравитация "близкого друга" вытянула небесное тело, так что оно имеет продолговатую форму. Однако в тесных двойных системах такое отнюдь не редкость, и само по себе это ещё не объясняет необычного характера изменений яркости.Исследователи обратили внимание, что видимый с Земли блеск HD74423 сильно зависит от того, под каким углом система повёрнута к наблюдателю в данный конкретный момент. Сопоставив все данные, они пришли к выводу, что у этой звезды пульсирует только одно полушарие. Как мы уже сказали, теоретики давно предсказывали, что подобное возможно в тесных двойных системах, но наблюдатели впервые убедились в этом воочию.Правда, пока не ясно, какая именно половина светила раздувается и сжимается — повёрнутая к "спутнику" или противоположная. Будущие наблюдения должны прояснить этот вопрос.Столь экзотические системы позволяют экспертам лучше понять внутреннее устройство звёзд, о котором учёные по-прежнему знают гораздо меньше, чем хотели бы.Авторы считают, что TESS с его частыми и точными измерениями блеска светил поможет найти ещё множество подобных "однобоких" пульсирующих звёзд, а значит, и изучить их строение.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как TESS помог понять природу загадочных вспышек.