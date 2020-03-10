Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса COVID-19. Ограничения коснуться и спортивных мероприятий, включая чемпионат страны по футболу.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса COVID-19. Ограничения коснуться и спортивных мероприятий, включая чемпионат страны по футболу."Мы в курсе решения. Конечно, мы будем его выполнять, – сообщил президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Механизм исполнения решения определим завтра совместно с РФС".Ограничения введены на месяц – до 10 апреля. Таким образом, под указ Собянина попали пять матчей чемпионата России: ЦСКА – "Уфа" (15 марта), "Локомотив" – "Оренбург" (21 марта), ЦСКА – "Зенит" (22 марта), "Динамо" – ЦСКА и "Спартак" – "Уфа" (оба – 5 апреля).Ранее из-за коронавируса был остановлен чемпионат Италии. В Испании два ближайших тура Ла Лиги пройдут без зрителей. Во Франции болельщики не смогут посетить игры четырех туров Лиги 1 и Лиги 2. В чемпионате Англии запретили традиционные рукопожатия игроков друг с другом и с официальными лицами.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 94 странах. Заболевших при этом уже более ста тысяч человек