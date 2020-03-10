Экономисты ООН ухудшили оценку ущерба для глобальной экономики из-за быстроты распространения коронавируса. Мир ожидает рецессия - отсутствие роста валового национального продукта и возможное его снижение.

Экономисты ООН ухудшили оценку ущерба для глобальной экономики из-за быстроты распространения коронавируса. Мир ожидает рецессия - отсутствие роста валового национального продукта и возможное его снижение.По оптимистичной оценке, ущерб для мировой экономики оценивается в $1 триллион, а по последней оценке экономистов ООН, доход стран сократится на $2 триллиона, а в развивающихся странах (исключая Китай) – на $220 миллиардов.Шок коронавируса COVID-19 вызовет рецессию в некоторых странах и приведет к снижению глобального годового роста в этом году до уровня ниже 2,5%. Это начало рецессии для мировой экономики, заявили в подразделении ООН по торговле и развитию (UNCTAD).Около 5 тысяч крупнейших транснациональных компаний, на которые приходится значительная доля мировых прямых иностранных инвестиций (ПИИ), заявили, что их дивиденды в 2020 году в среднем снизятся на 9%. Больше всего пострадают автомобильная промышленность и авиационная отрасль.Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в 2020-2021 годах вместо ранее ожидаемого роста снизятся на 5-15% из-за коронавируса.При пессимистичном сценарии, помимо Китая, Японии, Кореи, сильнее остальных пострадают экономики стран-экспортеров сырья — нефти, металлов, руды. Эти страны и государства с активными торговыми связями с сырьевыми странами и с Китаем могут потерять более 1% роста.По оценке ООН, замедление роста в 0,7-0,9% будет наблюдаться в Канаде, Мексике, в странах Центральной, Северной и Южной Америки. Эти страны связаны производственно-сбытовыми цепочками с Восточной и Южной Азией, Европейским союзом."Центральные банки не в состоянии решить этот кризис в одиночку, и для адекватного реагирования на макроэкономическую политику потребуются агрессивные бюджетные расходы со значительными государственными инвестициями", — отмечается в исследовании экономистов ООН.Господдержка и инвестиции потребуются в здравоохранении и для социальной поддержки пострадавших работников и компаний. Если не будет международной координации этих программ, то ущерб для мировой экономики может вырасти.