Эксперты прокомментировали панику россиян вокруг падения рубля. По мнению специалистов, колебания отечественной валюты не будут долговременными, сообщает . Глава комитета по ..

Эксперты прокомментировали панику россиян вокруг падения рубля. По мнению специалистов, колебания отечественной валюты не будут долговременными, сообщает .Глава комитета по экономической политике и промышленности парламента Владимир Гутенев заявил, что уже в скором времени курс доллара будет около 67-68 рублей. К осени отечественная валюта укрепится по отношению к американской и составит 62-63 за доллар, передает "".Ранее Центральный Банк России опубликовал на официальном сайте последние данные о торгах на Московской бирже. В среду, 11 марта, достигнет отметки 72,02 за доллар.