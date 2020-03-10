В Валенсии завершился третий сезон международной детской парусной регаты OptiOrange Valencia 2020. По результатам соревнований победу в общем зачете праздновали Швеция и Швейцария, а юный российский яхтсмен Никита Черных завоевал бронзу.

В Валенсии завершился третий сезон международной детской парусной регаты OptiOrange Valencia 2020. По результатам соревнований победу в общем зачете праздновали Швеция и Швейцария, а юный российский яхтсмен Никита Черных завоевал бронзу.В Испании Черных представлял академию парусного спорта. Его одноклубница и, как и Никита, участник экспериментальной команды Ассоциации класса "Оптимист" Юлия Наймушина финишировала пятой в зачете младших девушек (до 13 лет).Инициированная яхт-клубом Санкт-Петербурга и Королевским яхт-клубом Валенсии, регата OptiOrange Valencia продолжает развиваться. Третий сезон, стартовавший 6 марта, собрал почти 350 спортсменов из 27 стран мира, среди которых десятки национальных чемпионов и лидеров рейтингов своих стран.В течение трех дней соревнований капризная погода испытывала участников на прочность. Если в первый день OptiOrange Valencia в штормовых условиях удалось провести только одну гонку, то далее, с ослаблением ветра, ритм регаты наладился. Параллельно со сменой погоды каждый день выводил в лидеры новых спортсменов. Как и ожидалось, все решалось в заключительной гонке.До последнего старта сохранял шансы на медаль призер первенства России, воспитанник Академии парусного спорта Кирилл Шуненков. Он открыл регату победой и постоянно держался в лидирующей группе, продолжая бороться за медали. Но неудачная заключительная гонка отодвинула Кирилла на седьмую строчку.Напротив, Черных выступил очень стабильно. Он смог проявить себя во всех погодных условиях и заслуженно поднялся на пьедестал с бронзовой медалью – первой для россиян в OptiOrange Valencia с 2018 года.Что касается российских спортсменов, то нынешний сезон OptiOrange Valencia сложился для них весьма удачно. Девять россиян квалифицировались в "золотой" флот и двое (Черных и Шуненков) вошли в первую десятку общего зачета. Спортсмены экспериментальной группы, москвич Николай Фастенко и петербуржец Николай Ларченков вошли в десятку зачета младших юношей."Выступление в OptiOrange Valencia регате стало, своего рода, контрольным после межсезонья, когда ребята активно работали на сборах, — говорит тренер экспериментальной группы Анна Басалкина. — В целом, тренерский штаб доволен результатом спортсменов. У ребят не хватает стабильности, но есть успехи, что говорит о нашем движении в правильном направлении".