В конце марта – начале апреля в Иркутске будет проводиться чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди) в высшем дивизионе мужских сборных. Глава Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник подтвердил, что вопрос об отмене или переносе турнира не рассматривается.

В конце марта – начале апреля в Иркутске будет проводиться чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди) в высшем дивизионе мужских сборных. Глава Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник подтвердил, что вопрос об отмене или переносе турнира не рассматривается.В понедельник, 10 марта, стало известно, что на турнир всепланетного дивизиона "А" не приедет команда Казахстана. Причины руководство FIB пока не озвучило, но, скорее всего, они обусловлены эпидемией коронавируса."Наша федерация не рассматривает вопрос об отмене или переносе чемпионата мира, — цитирует Скрынника Спортбокс.Ru. – Данную ситуацию может оценивать Всемирная организация здравоохранения или правительства отдельных стран, которые могут запретить своим спортсменам выезд за границу".Стоит сказать, что в начале марта там же, в Иркутске, прошел чемпионат мира по бенди в рамках дивизиона "B", с которого снялись сборные Китая и Великобритании. Победу праздновала команда Венгрии. В турнире группы "А" примут участие спортсмены Финляндии, России, Швеции, Эстонии, Германии, Норвегии и США.