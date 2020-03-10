Экономика России в нынешней обстановке турбулентности и волатильности на мировых рынках обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать эту нестабильность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика России в нынешней обстановке турбулентности и волатильности на мировых рынках обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать эту нестабильность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента. На фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, с тем чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность", — отметил Песков, сообщает "Интерфакс"​​​.Падение спроса на нефть и нефтепродукты началось давно. Это объективная данность: "подобная динамика и подобная волатильность прогнозировались", подчеркнул Песков.Страны ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении добычи нефти и продлении сделки ОПЕК+. С 1 апреля участники сделки снимают ограничения по добыче нефти. В частности, Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки в цене на свою нефть. Решение ОПЕК+ привело к резкому падению мировых цен не нефть.