XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), отмененный в 2020 г. из-за коронавируса, состоится в 2021 г., сообщает Росконгресс.

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), отмененный в 2020 г. из-за коронавируса, состоится в 2021 г., сообщает "Росконгресс".Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил 5 марта, что ПМЭФ не состоится в 2020 г. из-за распространения в мире коронавируса. Организационный комитет принял такое решение для защиты гостей и участников форума.ПМЭФ проводят с 1997 года, с 2006 года в работе форума принимает участие президент России. В работе ПМЭФ-2019 участвовали 19 тысяч человек из 145 государств.Проведение ПМЭФ-2020 намечали на 3-6 июня.