Четверо мужчин пытались похитить металлические изделия и силовой кабель с территории предприятия.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование двух уголовных дел о попытках совершения краж металлических изделий и силового кабеля.По версии следствия, в январе текущего года местные жители 36 и 42 лет проникли на территорию нефункционирующего предприятия, где собрали несколько десятков металлических изделий, планируя в дальнейшем их реализовать. Однако скрыться с похищенным злоумышленникам не удалось, так как они были застигнуты гражданами и переданы сотрудникам полиции.Несколькими неделями позже при аналогичных обстоятельствах на территории того же предприятия сотрудники полиции задержали 32-х и 38-летнего местных жителей, которые пытались похитить металл и силовой кабель.Общий материальный ущерб, который мог быть причинен собственнику, превысил 45 000 рублей.Всем мужчинам были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).Вину свою они не отрицали и дали признательные показания. Общий материальный ущерб, который мог быть причинен заводу, составил более 45000 рублей.В настоящий момент материалы двух уголовных дел, с утвержденными обвинительными заключениями, направлены в суд для рассмотрения по существу.