В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве

До конца приема заявок на осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.Хироши Кавада, генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы»: «Мы выражаем посольству Японии в России нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за поддержку совместного с компанией "Ростелеком” социально значимого проекта — конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее”. Международный статус мероприятия станет вкладом в укрепление дружбы и взаимопонимания между Японией и Россией. Мы твердо уверены в успешном развитии деловых и дружеских отношений двух стран и надеемся на плодотворное партнерство».Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком»:«NEC и "Ростелеком" связывает многолетнее сотрудничество в отрасли телекоммуникаций и ИТ. Мы рады не только показать журналистам возможности технологичных компаний, но и познакомить их с традициями страны, в которой работает партнер проекта. Осенью для победителей конкурса региональных СМИ и блогеров Япония может стать ближе».В конкурсе «Ростелекома» участвуют блогеры и журналисты региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. До конца марта принимаются материалы в основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа». Жюри также оценит работы в трех специальных номинациях: «5G» от NEC, «Кибербезопасность» от «Ростелекома» и «Цифровая экономика» от портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС. Уже сейчас на конкурс поступило почти 1600 заявок. В тройку лидеров по количеству поданных работ входят Южный, Уральский и Центральный федеральные округа.В мае жюри выберет лидеров регионального этапа, а в июне станут известны победители федерального.Сайт конкурса: . Официальный хештег конкурса: #eFuture.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.* * *— лидер в области интеграции информационных и сетевых технологий, которые служат бизнесу и обществу во всем мире. Благодаря продуктам и решениям, которые воплощают обширный опыт и глобальные ресурсы компании, передовые технологии NEC отвечают сложным и разнообразным задачам клиентов по всему миру. На протяжении более 100 лет корпорация NEC использует свои опыт и компетенцию в области технологических инноваций на благо людей, бизнеса и общества.Группа компаний NEC предлагает «Решения для общества», необходимые для обеспечения его безопасности, эффективности и социального равенства.АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» — дочерняя компания NEC Corporation в России, лидера в области разработки телекоммуникационных решений для мобильных, а также фиксированных сетей связи и мультимедийных сетей нового поколения. Деятельность: все сегменты телеком рынка, разработка решений в области ИТ и телекоммуникаций, систем искусственного интеллекта и интернета вещей.NEC является зарегистрированной торговой маркой NEC Corporation.