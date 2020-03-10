Психически больной мужчина избил женщину-сторожа школы в Уйском районе Челябинской области. Злоумышленник устроил скандал, утверждая, что во время дежурства пенсионерки что-то пропало. По ..

Психически больной мужчина избил женщину-сторожа школы в Уйском районе Челябинской области. Злоумышленник устроил скандал, утверждая, что во время дежурства пенсионерки что-то пропало.По данным , мужчина несколько раз ударил вахтершу и пнул ногой. Женщина получила сотрясение мозга. Она сообщила об инциденте в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.