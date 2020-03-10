В Ленинском округе банда из пятерых вымогателей похитила 25-летнего мужчину и заперла его в подвале, требуя деньги. Злоумышленники намеревались получить от потерпевшего 220 тысяч рублей. По ..

В Ленинском округе банда из пятерых вымогателей похитила 25-летнего мужчину и заперла его в подвале, требуя деньги. Злоумышленники намеревались получить от потерпевшего 220 тысяч рублей.По данным , похитители отпустили молодого человека, чтобы он собрал требуемую сумму. Он тут же обратился в полицию. Бандитов задержали при передаче денег.