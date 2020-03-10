В подмосковном селе Степановское полицейские задержали троих злоумышленников, которые похитили икону Георгия Победоносца из Благовещенского храма. В отношении правонарушителей возбудили ..

В подмосковном селе Степановское полицейские задержали троих злоумышленников, которые похитили икону Георгия Победоносца из Благовещенского храма. В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело, сообщает "".Во время обысков в доме одного из преступников также были найдены еще семь икон. По предварительной информации, их вынесли из разных церквей и храмов в Подмосковье и Нижегородской области. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.