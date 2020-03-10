Мероприятия проходили в областном центре и нескольких районах региона.

В минувшую выходные на территории области сотрудниками Госавтоинспекции проведены рейдовые мероприятия по сплошной проверке водителей автотранспорта. Главной целью мероприятия было выявление фактов «нетрезвой» езды. Сформированными группами нарядов ГИБДД в потоке транспорта проверялся каждый водитель.В рамках проведения профилактических мероприятий группы нарядов несли дежурство в Александровском, Гусь-Хрустальном, Суздальском, Судогодском районах, а также в областном центре.За различные нарушения административного законодательства в сфере безопасности дорожного движения в отношении водителей сотрудниками полиции было составлено 75 административных материалов, в том числе выявлено три водителя, управлявших транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения.В Коврове накануне сотрудники ОГИБДД провели массовый рейд, направленный на выявление грубых нарушений ПДД водителями автобусов и большегрузов, а также технических неисправностей подвижного состава, влияющих на безопасность дорожного движения. По результатам рейда полицейскими составлены административные материалы по ст. 12.33; по ч. 1 ст. 12.5 и по ч. 2 ст. 12.5.Профилактические мероприятия будут продолжены в дальнейшем и в других районах области.