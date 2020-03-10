Многие астрономы сегодня обеспокоены планами по запуску десятков тысяч микроспутников. Учёные опасаются, что новые объекты в поле зрения помешают работе телескопов. Теперь эксперты выяснили, обоснованы ли эти опасения.

Многие астрономы обеспокоены планами отдельных компаний по запуску десятков тысяч микроспутников. Учёные опасаются, что новые объекты в поле зрения помешают работе телескопов. Теперь эксперты выяснили, обоснованы ли эти опасения.Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Astronomy and Astrophysics.Авторы исходили из заявлений компаний SpaceX, Amazon, OneWeb и других о планах по запуску более 26 тысяч микроспутников. Они рассмотрели возможное влияние этих аппаратов на наблюдения в оптические и инфракрасные телескопы.Поясним, что в разгар ночи все такие сателлиты будут находиться в тени Земли, поэтому Солнце не будет их освещать, и они не будут видны. А вот в сумерках созвездия микроспутников способны создать астрономам ощутимые проблемы.Как выяснили эксперты, сильнее всего пострадают инструменты со сверхшироким полем зрения. Например, в неблагоприятные условия попадёт строящаяся Обсерватория имени Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatory).Отметим, что этот огромный 8,4-метровый телескоп, способный быстро делать снимки больших участков неба, будет незаменим для наблюдения разного рода вспышек, пролёта потенциально опасных астероидов и других быстротечных явлений. Между тем, по расчётам авторов, в первые и последние часы ночи спутники попадут на 30-40 процентов всех его кадров.Кстати, на сайте обсерватории приводятся ещё более жёсткие оценки: космические аппараты попадут на 30% всех снимков и почти на каждый кадр, сделанный в сумерках. Сотрудники проекта опасаются, что программу наблюдений, рассчитанную на десять лет, придётся продлить на четыре года (!), чтобы компенсировать нанесённый ущерб.Микроспутники помешают наблюдениям телескопов со сверхшироким полем зрения.Фото ESO/M. Zamani.Инструменты же с более узким полем зрения не слишком снизят свою эффективность. В первые и последние часы ночи ожидаются потери на уровне 1-3%.Астрономам поможет то, что около 95% всех микроспутников в сумерках будут не выше 30-40 градусов над горизонтом (астрономические наблюдения обычно проводятся выше).Сразу после заката до сотни микроспутников будет видно невооруженным глазом, но лишь около десяти из них будут находиться выше 30 градусов над горизонтом. При приближении к полуночи они перестанут быть видимыми.В целом можно сказать, что под существенной угрозой лишь наблюдения со сверхшироким полем зрения. Но они крайне важны для учёных, и те не намерены мириться со складывающейся ситуацией.Как отмечается в пресс-релизе исследования, астрономы стремятся привлечь к проблеме внимание международных организаций. Они констатируют, что настало время выработать нормативно-правовую базу, которая позволила бы спутникам и телескопам сосуществовать, не мешая друг другу.Например, эффективной мерой могло бы стать простое окрашивание аппаратов чёрной краской, чтобы они слабее отражали свет.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о запуске "Звезды человечества", возмутившем астрономов.