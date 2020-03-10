В Екатеринбурге шекспировские страсти привели к массовым беспорядкам. Родственники влюбленных молодых людей поссорились и устроили кровавую драку.

В Екатеринбурге шекспировские страсти привели к массовым беспорядкам. Родственники влюбленных молодых людей поссорились и устроили кровавую драку. В результате двое человек были убиты, больше десятка раненых увезли в больницу. Можно ли было избежать побоища? И чью сторону в итоге оправдали?Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова" на телеканале "Россия 24".