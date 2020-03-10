Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента Владимира Путина об обсуждавшихся во вторник в нижней палате вопросах, и заявил, что глава государства принял решение прибыть в Думу и выступить перед депутатами после 15 часов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал президента Владимира Путина об инициативах депутатов по поправкам в Конституцию. Глава государства приедет в Думу после 15:00 по московскому времени​​​. Об этом сообщает телеканал "Россия 24"."Президент принял решение прибыть сегодня в Думу и выступить перед депутатами после трех часов дня", — сказал Володин.Депутат Валентина Терешкова предложила позволить Путину участвовать в следующих выборах, которые состоятся в 2024 году. По ее словам, нужно либо отменить ограничения президентских сроков, либо обнулить сроки в связи с принятием новых поправок к Основному закону.Также единоросс Александр Карелин заявил, что нужно провести досрочные выборы в Думу.Во вторник Дума рассматривает законопроект о поправках во втором чтении. Если оно пройдет успешно, то третье чтение может состояться уже 11 марта. Затем документ уйдет в Совет Федерации.