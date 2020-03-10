В конце февраля 2020 года в Москве состоялось масштабное событие - престижная спортивная премия BR Awards.

На торжественной церемонии наградили лучших деятелей спортивной отрасли, а также букмекерские компании. Узнайте, кто стал лучшим за последний год.

О премии

Уже несколько лет подряд в Москве проходит торжественная церемония награждения лучших деятелей в области спорта и беттинга. Премию BR Awards вручают лучшим компаниям, комментаторам, СМИ, букмекерам и т.д. В этом году церемония проходила в известном концертном холле “Барвиха”. Дата - 27 февраля 2020 года.

С каждым годом премия РБ становится все более популярной и масштабной. В этом году она вышла за пределы России. Участие принимали представители Украины, Армении и Казахстана. Выбирать лучших могли обычные люди путем голосования на сайте, а также спортивные эксперты. Среди них - владельцы спортивных клубов, генеральные директора спортивных лиг, редакторы и журналисты известных изданий, спортивные менеджеры и другие популярные личности в этой области.

Главный гость программы - известный итальянский футболист Алессандро дель Пьеро, который играл за сборную своей страны и туринский “Ювентус”. Другие гости - Алена Водонаева, Анна Чакветадзе, Руслан Нигматуллин, Алексей Немов, а также другие звезды шоу-бизнеса и спортсмены. Вел церемонию популярный Павел Воля и другие ведущие.

В конце вечера прошел благотворительный аукцион, главный лот - ужин с популярным итальянским футболистом. Все средства с аукциона будут перечислены в Фонд Константина Хабенского, далее их переведут в детский онкологический центр.

Лучший спортивный журналист

Как мы уже говорили, на церемонии наградили лучших деятелей спорта и беттинга. Одна из важных номинаций - лучший журналист. Победителем стал Александр Головин, который регулярно пишет статьи и берет уникальные интервью для известного портала Sports.ru

Были и другие номинанты на эту престижную статуэтку. Стать лучшим мог главный редактор “Okko Спорт” Владимир Стогниенко или известный корреспондент “Матч ТВ” Дмитрий Занин, принимал участие и Марат Сафин, который комментировал финал US Open на Первом канале.

Лучший комментатор

От комментаторской работы многое зависит, ведь активное и эмоциональное сопровождения матча делает игру более захватывающей. Победителем стал Марат Сафин. Это известный теннисист, который в свое время заслужил звание - Первая ракетка. Он два раза побеждал в турнирах большого шлема, а также дважды получал Кубок Дэвиса. Является членом Международного зала теннисной славы.

После завершения спортивной карьеры, стал депутатом Государственной Думы, а также - комментатором. Фишка Марата - это смелые и часто очень юмористические высказывания в адрес спортсменов. Его ведение матчей просто завораживает. Уже после первого дебюта все болельщики были в приятном шоке. В прошлом году он также становился комментатором года и получил несколько премий в этой номинации.

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Самое лучшее СМИ

Еще одна престижная номинация - “Лучшее СМИ”. В России и в соседних странах большая конкуренция, ведь спортом интересуется огромное количество людей. Ежегодно на просторах интернета появляются тысячи спортивных сайтов. Статуэтка досталась МАТЧ-ТВ.

В принципе, победа в этой номинации Матч-Тв была предсказуемой. Это общероссийский телеканал, который круглосуточно вещает из “Останкино”, работает с 2015 года. Учредители - Владимир Путин и Алексей Миллер, владелец - АО “Газпром”. Возглавила телеканал известная ведущая Тина Канделаки. Для получения награды на сцену вышел Константин Генич.

Награждение букмекеров

Многие букмекерские конторы играют важную роль в развитии отечественного спорта. Они активно спонсируют всевозможные организации и помогают будущим спортсменам. Например, БК Бинго Бум дает деньги российским школам и другим учебным заведениям. Фонбет проводит благотворительную акцию “Голевая передача” и помогает детям из интернатов. Париматч продвигает киберспорт в России, а Лига Ставок поддерживает одновременно огромное количество дисциплин: шахматы, бокс, ММА, футбол. хоккей и т.д.

Разумеется, лучшие букмекерские компании были награждены во время церемонии. Было выбрано несколько букмекеров, каждый из них победил в той или иной номинации. Самым надежным букмекером стал Марафон, это контора с давней историей, которая начала прием ставок в Украине еще в 1997 году, в России работает с 1998 года.

Выгодные коэффициенты у БК 888, а компания Бетсити получила статуэтку за широкую и вариативную линию. Компания 1хСтавка получила две награды - бренд года и лучший сайт года. Лучшим амбассадором стал известный боец ММА Конор Макгрегор, который представляет компанию Париматч. Клубы Бинго Бум признаны самыми лучшими. Контору Тенниси наградили за ее программу лояльности. Не осталась без премии БК Олимп, которая подписала соглашение с Окко Спорт. Дебют года - киберспортивный букмекер ГГ Бет.

Очень престижная номинация - “Поддержка спорта”. Награду получила Ligastavok за огромное количество партнерских соглашений со всевозможными организациями. Кстати, этот букмекер выиграл главный приз вечера - Гран-При “Абсолютно лучший букмекер”. И это еще не все! Третья награда за мобильное приложение, ведь подобного продукта на рынке нет. Кстати, приложение в конце 2019 года получило Премию Рунета. Если вы ищите перспективную контору для игры, тогда точно можете обратить внимание на данную компанию.

Было еще несколько номинаций в сфере спорта. Сайт Сybersport.ru стал лучшим веб-ресурсом, который специализируется на киберспорте. Кстати, эта дисциплина в России и в соседних странах становится все более популярной. Топ-менеджер года - представитель Спорт 24 Самвел Авакян.