Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО сократилась в 2019 году на 30,6% в годовом выражении до 62,73 миллиарда руб. Выручка снизилась на 21% до 238,2 миллиарда руб., продажи - на 12% из-за падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке.

Чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО сократилась в 2019 году на 30,6% в годовом выражении до 62,73 миллиарда руб. Выручка снизилась на 21% до 238,2 миллиарда руб., продажи — на 12% из-за падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке.Валовая прибыль упала на 31% до 117,91 миллиарда руб., показатель EBITDA — на 31% до 107,1 миллиарда руб. Рентабельность по EBITDA составила 45% против 52% в 2018 году.Свободный денежный поток (FCF) составил в 2019 году 47,6 миллиарда руб. (- 48%).Компания сохраняет план по добыче на 2020 г. (34,2 миллиона карат), объем инвестиций составит 22 миллиарда руб.Чистый долг составил к концу 2019 года $1,286 миллиарда против $971 миллиона в 2018 году. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился до 0,7х против 0,4х в 2018 г. Общий долг достиг $1,9 миллиарда."АЛРОСА" занимает 27% мирового и 95% российского рынка алмазов. Компания добывает алмазы в Якутии и Архангельской области, разрабатывает 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Продажи алмазов и бриллиантов составили в 2019 году $3,338 миллиарда.