Причиной отравления иркутян, отравившихся готовыми салатами, стал стафилококк. Таковы результаты лабораторных исследований, передает ГТРК Иркутск.

Причиной отравления иркутян, отравившихся готовыми салатами, стал стафилококк. Таковы результаты лабораторных исследований, передает ГТРК "Иркутск".Как уже сообщалось, 4 марта жители города с симптомами пищевого отравления были госпитализированы в инфекционную больницу. Сначала — 10 человек, затем — еще трое. Выяснилось, что все они употребляли в пищу готовые салаты в магазинах торговой сети "Слата".Предположительно, источник инфекции был обнаружен у персонала цеха компании "Маяк", сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Проверка выявила нарушение правил личной гигиены, а также технологии приготовления и хранения продуктов.