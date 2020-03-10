Новейший российский танк Т-90М Прорыв-3 действительно будет на Параде Победы 9 мая. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Новейший российский танк Т-90М "Прорыв-3" действительно будет на Параде Победы 9 мая. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ, сообщает агентство ТАСС.Торжественный проход боевой техники откроют легендарные танки Т-34-85, добавили в военном ведомстве, а современное вооружение будут представлять Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и, конечно, Т-14 "Армата". Всего в Параде Победы примут участие 50 танков."Прорыв-3" – это последняя модификация Т-90. Отличается она, прежде всего, электронной начинкой. Например, боевые машины способны обмениваться информацией друг с другом в режиме реального времени. Также на танк установили систему управления огнем, в которую встроен автомат сопровождения цели и тепловизор. На крыше танка появились видеокамеры кругового обзора."Прорыв-3" оснащен сетчатыми экранами, прикрывающими основание башни, и противокумулятивными решетками, которые закрывают моторный отсек. Помимо прочего, броня танка покрыта специальным абразивным составом, на котором нельзя поскользнуться.