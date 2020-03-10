Многие люди регулярно занимаются спортом, но не получают от этого удовольствия. Часто это приводит к тому, что тренировки становятся всё реже и в конце концов человек бросает наскучившее занятие. Психологи из Норвегии выяснили, что в такой ситуации на помощь могут прийти социальные сети.

В мире растёт число приверженцев здорового образа жизни. Однако многие люди хоть и исправно выкраивают время для физической активности, но занимаются через силу, не получая удовольствия от процесса. Зачастую это приводит к тому, что тренировки становятся всё реже. В конце концов человек, забывая о прежней мотивации, бросает наскучившее занятие.Психологи из Норвежского технологического университета выяснили, что в такой ситуации на помощь могут прийти социальные сети.Они провели любопытный эксперимент с участием 518 человек. Их средний возраст составил около 26 лет.Добровольцы были набраны через Facebook и другие онлайн-каналы. Они имели разный уровень физической подготовки и регулярно тренировались, хотя и относились к своим занятиям по-разному (многие, как говорится, давно перегорели).Сперва участники заполнили анкеты, в которых рассказали о своей мотивации и о том, приносят ли тренировки удовольствие.Затем добровольцев случайным образом разделили на две группы. Одна должна была подписаться на аккаунт в Instagram, где исследователи размещали мотивационные сообщения каждые три дня в течение четырёх недель.По словам психологов, они стремились поощрять добровольцев и поддерживать их в хорошем настроении. В постах, к примеру, немало внимания уделялось мотивации: чтобы каждый конкретный человек мог осознать, для чего именно он тренируется, и понять, что это соответствует его потребностям и желаниям.По прошествии месяца участники из обеих групп продолжали тренироваться в своём привычном режиме. Однако люди, подписанные на специальный Instagram-аккаунт, сообщили в анкетах, что начали получать больше положительных эмоций от физических упражнений.В статье, представленной в журнале Frontiers in Psychology, авторы приходят к выводу, что использование социальных сетей может быть простым и незатратным решением для людей, которые не хотят тренироваться "из-под палки" и стремятся получать удовольствие от процесса.Однако исследователи подчёркивают: в данном случае важно выбрать аккаунт (сообщество, страничку спортсмена, мотиватора, тренера и так далее) с грамотным контентом.Так, многие люди рассказывают в соцсетях свои истории на тему "как я добился идеального тела", но это, как правило, лишь трансляция личного опыта. Вероятность того, что не имеющие научной основы советы одного человека будут полезны другому и не навредят третьему, весьма мала, поясняют специалисты.Лучше выбрать качественный источник информации с широким пулом экспертов, дающих дельные советы, и правильными мотивационными посылами.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что любовь к бегу может быть "социально заразна".