Неправильным и опасным назвал Путин наделение президентскими полномочиями Госсовета и иных государственных органов, которые не избираются народом напрямую. Президент считает, что для России это неизбежно приведет к двоевластию, а стране абсолютно необходима сильная президентская вертикаль.

"Неправильным и опасным" назвал президент России наделение президентскими полномочиями Госсовета и иных государственных органов, которые не избираются народом напрямую.Об этом Владимир Путин заявил днем 10 марта на заседании в Госдуме, где обсуждались поправки в Конституцию России.Глава государства отметил, что "во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а во-вторых, приведет к расколу общества".Путин считает, что "для России это неизбежно приведет к двоевластию", а стране "абсолютно необходима сильная президентская вертикаль".Президент отметил, что об этом лишний раз нам напоминает сегодняшняя ситуация в экономике и в сфере безопасности."Прежде всего, это необходимо для стабильности", — заявил Путин во время своего выступления в Госдуме, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".