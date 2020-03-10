Сегодня, 10 марта, Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Российский лидер поблагодарил его за усилия по развитию не только современного Казахстана, но и инициированного именно Назарбаевым Евразийского Экономического Союза.

Сегодня, 10 марта, Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Российский лидер поблагодарил его за усилия по развитию не только современного Казахстана, но и инициированного именно Назарбаевым Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Владимир Путин также отметил, что в отношениях между двумя странами сложился стратегический альянс, который продолжает успешно развиваться."В наших двусторонних отношениях с вашей подачи сложился стратегический альянс, стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном. Это партнерство успешно развивается, у нас продолжается политический диалог, мы регулярно встречаемся с президентом, у нас ритмично работают правительства. Между странами растет товарооборот. В прошлом году вырос на 19,6%, достиг почти 20 миллиардов. В общем и целом, мне кажется, это хорошие показатели, и у нас есть хорошие перспективы дальнейшего развития", — сказал Путин.Назарбаев, в свою очередь, сообщил, что за годы работы с Путиным между нашими странами сложились стабильные межгосударственные отношения. "У нас примерные отношения. С вашей подачи я стал почетным председателем ЕАЭС", — сказал он.Назарбаев также напомнил, что в мире происходят большие события — "котировки на энергоносители упали, в Думе идет обсуждение проекта изменений в Конституцию". "Я наблюдаю за всем этим. Думаю, сегодня вы подняли вопрос, который мне нравится", — сказал Назарбаев.