В Госдуму приехал президент России Владимир Путин. В нижней палате 10 марта проходит второе чтение законопроекта о поправке в российскую Конституцию. Инициатором этих поправок стал глава российского государства. Эти поправки, по мнению президента, должны создать условия для поступательного развития России.

В Госдуму приехал президент России Владимир Путин. В нижней палате 10 марта проходит второе чтение законопроекта о поправке в российскую Конституцию. Инициатором этих поправок стал глава российского государства. Эти поправки, по мнению президента, должны создать условия для поступательного развития России.Спикер Думы Вячеслав Володин проинформировал президента о вопросах, обсуждаемых в парламенте. После этого президент заявил о планах приехать на Охотный ряд. Телеканал "Россия 24" с приездом Путина в Думу начал прямую трансляцию из зала заседаний парламента.Президент России поблагодарил депутатов и членов рабочей группы по изменениям в Конституцию и заявил, что поправки в Основной закон направлены на укрепление суверенитета и традиций."Эти поправки давно назрели, — сказал Владимир Путин. -​ потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности. То, что составляет основу нашей жизни".По словам президента, оправки нужны, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии — то есть полнее раскрыть социальный характер государства.Депутат Валентина Терешкова озвучила революционные поправки, которые потребовали консультаций с действующим президентом."Необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, если этого потребует ситуация, потребуют люди, — предложила Валентина Терешкова, — заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность"."Россия план по революциям выполнила", — отметил в своем выступлении президент.Путин отметил, что сознает ответственность своих действий, поскольку именно президент является гарантом Конституции. Он прокомментировал предложение депутата Александра Карелина. Карелин предложил в 2020 году провести досрочные выборы в Думу после изменений в Конституции. Путин подчеркнул, что если народ на всенародном голосовании одобрит внесение изменений в Основной закон, то изменения должны вступить в силу сразу. В этом случае парламент получит дополнительные полномочия. И никаких перевыборов в Думу не потребуется. Полномочия Госдумы седьмого созыва закончатся по действующему законодательству только в 2021 году.Путин высказался и о президентской власти. По его мнению, сильная президентская вертикаль России необходима. Что касается предложения первой женщины-космонавта, депутата от "Единой России" Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков в новой Конституции, то Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию вводятся на многие годы, десятилетия, поэтому нельзя вносить изменения, которые помешают сменяемости власти. Что касается снятия ограничений для любого гражданина участвовать в выборах, то Путин не против такой поправки, но по ней свое решение должен высказать Конституционный суд России.Ранее депутаты Думы внесли в Конституцию поправки о Боге.Путин выразил также благодарность депутатам и сенаторам за работу по выработке конституционных поправок. Путин обратился к согражданам: как проголосуют 22 апреля, так и будет.