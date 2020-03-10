Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму. Он добавил, что в парламенте нет консенсуса по данному вопросу.

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму. Об этом он заявил во время выступления в нижней палате парламента, которое транслировал телеканал "Россия 24".По словам главы государства, если россияне проголосуют за поправки в Конституцию, в том числе за передачу части полномочий президента Госдуме и Совету Федерации, то эти изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования. В связи с этим возникает вопрос, имеет ли право действующий состав Думы принять эти новые полномочия."На мой взгляд, конечно, да, – отметил российский лидер. – Все юридические, легитимные основания для этого есть".Путин подчеркнул: если в парламенте нет консенсуса по данному вопросу, то он "не видит необходимости" в досрочных выборах. А такого консенсуса, по словам спикера ГД Вячеслава Володина, нет, уточнил президент."Если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят новые полномочия Госдумы, – подчеркнул Путин. – Народ – единственный источник власти – скажет свое слово".С предложением провести досрочные выборы в Думу выступил ранее депутат от "Единой России" Александр Карелин. По его мнению, это было бы честно по отношению к избирателям после принятия поправок в Конституцию.Комментируя это предложение, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал досрочные выборы нецелесообразными. Однако позже зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что фракция поддержит данную инициативу, поскольку "к этой Думе много вопросов".