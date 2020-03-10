Опубликована новая часть интервью ТАСС с президентом России в рамках проекта 20 вопросов Владимиру Путину. В частности, глава государства поделился мнением о попытках Запада переложить часть ответственности за начало Второй мировой войны на Советский Союз.

Опубликована новая часть интервью ТАСС с президентом России в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". В частности, глава государства поделился мнением о попытках Запада переложить часть ответственности за начало Второй мировой войны на Советский Союз.По словам Владимира Путина, заявления некоторых иностранных политиков об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны — "фигня" и "чушь собачья". И никто на Западе не сможет обесценить победу России во Второй мировой войне."Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто", — подчеркнул президент РФ.Он напомнил, что с помощью архивных документов можно проанализировать, как развивались события в Европе, и кто с кем подписывал соглашения. "Они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию", — указал президент РФ, говоря о руководстве Великобритании, Франции и Польши.При этом Владимир Путин подчеркнул, что Сталин прямыми контактами с Гитлером себя не запятнал."Секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это. Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена", — заявил российский лидер.По мнению главы государства, первым шагом к развязыванию Второй мировой войны стал Мюнхенский сговор — договоренности между Гитлером и западными державами, в результате которых Судетская область Чехословакии была присоединена к Третьему рейху.