Пьяный житель Пермского края решил продемонстрировать приятелям свою удаль и сел за руль чужой машины. Заезд оказался крайне неудачным - легковушка сбила двух детей у супермаркета и протаранила припаркованный автомобиль.

Пьяный житель Пермского края решил продемонстрировать приятелям свою удаль и сел за руль чужой машины. Заезд оказался крайне неудачным — легковушка сбила двух детей у супермаркета и протаранила припаркованный автомобиль.Снятые на видео события произошли поздним вечером 8 марта в поселке Карьер-Известняк Александровского района края. Судя по кадрам, несколько семей отмечали Международный женский день на улице, но в какой-то момент одному из мужчин надоело гулять на своих двоих — он попросил приятеля открыть машину. Посиделками в салоне дело не ограничилось — 36-летний хулиган завел двигатель и начал газовать.К автомобилю, как видно на кадрах, бросился владелец и успел выкрутить руль — легковушка прошла по дуге у входа в магазин и сбила двух детей, а затем врезалась в припаркованную машину. Травму головы получила одна девочка, после оказания помощи в больнице ее отпустили домой.На виновника завели уголовные дела за угон и нарушение ПДД.