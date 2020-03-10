До 13 марта комитет государственной и муниципальной службы администрации области принимает резюме от кандидатов на замещение должности первого заместителя губернатора области, курирующего вопросы промышленности и экономической политики.
На сегодняшний день приняты документы от 5 претендентов. Соискатели на замещение должности могут представить документы лично (600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 21, каб. 581) или направить их на адрес электронной почты: [email protected]
Среди обязательных требований: возраст – не моложе 30 лет, стаж работы не менее 5 лет, отсутствие иностранного гражданства.
Напомним, что 23 марта станет последним рабочим днем для врио первого замгубернатора Максима Брусенцова. Он не прошел так называемый депутатский фильтр.