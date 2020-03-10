Apple решила похвастаться возможностями своего флагманского смартфона — iPhone 11 Pro Max — оригинальным способом. Компания организовала съемки при помощи аппарата уникального видео в одном из главных музеев России — Эрмитаже.

Apple решила похвастаться возможностями своего флагманского смартфона — iPhone 11 Pro Max — оригинальным способом. Компания организовала съемки при помощи аппарата уникального видео в одном из главных музеев России — Эрмитаже.Фильм "Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro" продолжительностью 5 часов 19 минут 28 секунд снят в разрешении 4K одним дублем и на одном заряде аккумулятора. Для съемки использовалась сверхширокоугольная камера смартфона, а сам аппарат незаметно перемещался из рук операторов на специальные съемочные краны и обратно.Кроме того, для ручного управления параметрами съемки (светочувствительность, фокусировка, баланс белого) было разработано специальное приложение для Apple Watch, параметры в котором можно менять, вращая цифровую коронку.Помимо прогулки по 45 залам, в ходе которой показываются почти 600 произведений, фильм включает хореографию и концерт неоклассической музыки. Чтобы снять его, съемочная группа под руководством режиссера Аксиньи Гог и оператора-постановщика Давида Хайзникова предварительно провела множество репетиций, отрабатывая каждый элемент 5-часового "кинопутешествия". В Apple говорят, что по окончании съемки в смартфоне оставалось еще 19 процентов заряда."Мы представляем уникальный фильм-эксперимент, который показывает новый взгляд на музей. Фильм изображает путешествие по Эрмитажу человека, который медитативно рассматривает произведения искусства — тем самым мы как бы приучаем зрителя к медленному чтению образов музея", — пояснил суть проекта руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский.