Концерн Ford планирует не только возродить культовый внедорожник уже в нынешнем году, но и сопроводить его возвращение появлением более компактной и доступной модификации – она сейчас известна, как Bronco Sport. В Сети почти одновременно появились фотографии обеих будущих новинок.

Концерн Ford планирует не только возродить культовый внедорожник уже в нынешнем году, но и сопроводить его возвращение появлением более компактной и доступной модификации - она сейчас известна, как Bronco Sport. В Сети почти одновременно появились фотографии обеих будущих новинок.Если верить фотографиям, достоверность которых пока никак не подтверждена, экстерьер обоих "Бронко" будет выполнен в одном концептуальном стиле - например, у них схожи оформление решетки радиатора с крупной надписью BRONCO, ступенчатый рисунок подоконной линии в районе задних стоек кузова и брутально-внедорожный антураж в целом.Ford Bronco Sport. Фото broncosportforum.comОпределенных тематических акцентов не избежал даже Bronco Sport, который, как ожидается, будет более легковой моделью - его снабдили, к примеру, развитым обвесом из некрашеного пластика и буксировочными проушинами, а сам кузов вседорожника наделен достаточно короткими свесами. При этом по предварительным данным с технической точки зрения Bronco Sport будет кроссовером с несущим кузовом: платформу и моторную гамму (турбомоторы от 180 до 250 л.с.) для него позаимствуют у Ford Escape.Что касается "старшего" Ford Bronco, то его разрабатывают со всем уважением к историческому предку. Следствием этого предположительно станут рамная конструкция, система полного привода с раздаточной коробкой и тому подобное. Если верить фото, то и во внешности внедорожника можно будет найти немало отсылок к экстерьеру классического "Бронко", причем как в трех-, так и в пятидверном кузовах.Ford Bronco. Фото Juggernaut PerformanceА вот дизельных двигателей, в отличие от прямого конкурента Jeep Wrangler, новый Bronco не получит: как и для младшей модели, моторную гамму для него составят из бензиновых турбомоторов. Правда, на этот раз речь идет о более мощных версиях - 2,3-литровом четырехцилиндровом агрегате с отдачей в 270 л.с. и 2,7-литровом V6, который развивает 330 л.с. и 542 Нм крутящего момента.