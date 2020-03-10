10.03.2020

2020-03-10 19:50:09

Раздельный сбор мусора объединил волонтеров в Александрове

Заботу об окружающей среде взяли в свои руки. Жители Александрова решили не дожидаться, когда единый мусорный регоператор наладит систему раздельного сбора мусора и организовали её сами.

Контейнерная площадка всего в нескольких шагах, но вместо неё некоторые жители Александрова закидывают мусор прямо в кузов простой легковушки. Причём, хозяин автомобиля охотно им в этом помогает и даже благодарит. Если раньше такая картина вызывала множество вопросов, то сегодня- исключительно одобрение. И всё больше людей ждут в своём районе появления экомобиля.

Вера Вакуева, жительница г. Александрова: «У нас в городе мы добивались установки синих контейнеров для раздельного сбора отходов для сухих. Но с приходом "Хартии" у нас эти контейнеры исчезли. Вот например тут мусорка - нету контейнеров, сначала были перевёрнуты, сейчас вообще убрали. На ребят у нас осталась последняя надежда».

После того, как с контейнерных площадок исчезли специальные баки, люди по привычке продолжали накапливать отходы у себя дома, но столкнулись с проблемой их утилизации, говорит эковолонтёр Анастасия Власова. И тогда пришла идея собрать всех неравнодушных в одной группе в соцсетях. Александровцы сразу поддержали проект экомобиля. И теперь каждый желающий может сдать свои отсортированные - пластик, стекло, бумагу и другое вторсырьё на одной из нескольких площадок города. Время и место работы экомобиля сообщают через волонтёрскую группу "Алекс-утилизация". Кстати, Анастасия обучается в открытом экологическом институте при МГУ. И полученные знания планирует применять на практике.

Анастасия Власова, эковолонтёр, организатор "Алекс утилизация": «Человек 300 уже наверное, постоянные, кого я уже знаю, бывает незнакомые звонят, даже из Москвы звонят и спрашивают, а вы можете как-то приехать и забрать или ещё что-то, как вам можно сдать. Я говорю, извините, мы в Александрове находимся. У нас есть местный переработчик в городе. Он делает из плёнки из пакетов тротуарную плитку, либо что-то ему, либо по Владимирской области кому нужно стекло для переработки. Также бесплатно отдаём спецстекло».

А началось всё с обычных субботников в городе. Множество отходов, целые плотины из пластиковых бутылок на реках. Это послужило толчком к началу сортировки. Поставили несколько своих контейнеров, но из-за высокой стоимости обслуживания их пришлось убрать. Так появился мобильный пункт сбора.

Евгения Юн, жительница г. Александрова: «Решили наверное потому, что уже время пришло. На самом деле, когда живёшь рядом с такой огромной свалкой, как у нас - начинаешь на такие вещи, как сбор мусора смотреть по-другому. Если раньше никогда не задумываешься, то сейчас думаешь, что будет после нас. И большое спасибо ребятам, что организовали такой пункт сбора, потому что у нас в городе они единственные».

Кстати, кроме раздельного сбора, экомобиль принимает и "Добрые крышечки", средства от которых идут на поддержку детей-инвалидов и сирот.

Дмитрий Горкин, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»

