Российская система качества (Роскачество) опубликовала актуальный рейтинг моделей смарт-часов. Всего специалисты изучили 24 модели от 9 ведущих брендов и выявили лучшие на российском рынке умные часы.

Рейтинг смарт-часов Роскачества выявил неожиданного лидераРоссийская система качества (Роскачество) опубликовала актуальный рейтинг моделей смарт-часов. Всего специалисты изучили 24 модели от 9 ведущих брендов и выявили лучшие на российском рынке "умные" часы.Garmin Forerunner 630Лучшей по совокупности параметров неожиданно признали выпущенную еще в 2015-м году и в настоящее время отсутствующую в широкой продаже (данные "Яндекс.Маркета") модель Garmin Forerunner 630. Хотя модель пятилетней давности, продававшаяся в свое время за несколько десятков тысяч рублей, лишена пульсометра и высотомера, эксперты Роскачества выдали ей высокий рейтинг в категориях "Функции контроля физической активности", "Функции управления смартфоном и обработки звонков и сообщений" и "Функциональность".На втором месте в рейтинге — 40-миллиметровая версия часов Samsung Galaxy Watch Active 2 (на фото выше). Эта свежая модель (вышла осенью 2019-го) получила максимальный балл за качество сборки, а также высокие оценки за возможности управления смартфоном, функции контроля физической активности и удобство использования. Устройство хорошо отслеживает расстояния, а вот число шагов и ЧСС измеряет не всегда точно. Кроме того, при использовании в паре с айфонами функциональность гаджета ограничена, а большой вес часов делает ношение ночью неудобным.Замыкает первую тройку рейтинга Apple Watch, причем не актуальная модель Series 5, а позапрошлогодняя Series 4. Apple Watch 5 поставили один из худших в рейтинге балов за автономность — 0,892 из 5 — из-за быстро (за 31 час) разряжающего батарею постоянно включенного дисплея. Отметим, что эту функцию легко отключить, чтобы сэкономить заряд. В ходе долговременного тестирования хайтек-обозревателем Вестей.Ru что Series 4, что Series 5 все равно часто не дотягивали до вечера второго дня использования без подзарядки.В Роскачестве также отметили, что лучше всего подсчитывают пройденные шаги вовсе не лидеры рейтинга, а относительно недорогие часы Amazfit GTS. Пройденное расстояние максимально точно измеряют только две модели — Garmin Forerunner 630 и Garmin vivoactive 4 45mm.Модель, которая абсолютно точно измеряла бы частоту сердечных сокращений, не удалось обнаружить вообще, но точнее всего их меряют Apple Watch Series 5 и Garmin Vivomove 3S. Модели Apple также лидируют по удобству и функциональности голосового управления, они же, наряду с гаджетами Samsung Galaxy Watch, лучше всего синхронизируются со смартфоном.