Глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу Россия 24 раскрыл причины обвала цена на нефть и оценил будущее нефтерынка. Двери еще не закрыты, и Россия, и Саудовская Аравия могут возобновить сотрудничество. Ближайшие встречи партнеров по сделке ОПЕК+ запланированы на 18 марта (техкомитет) и на май-июнь.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" раскрыл причины обвала цена на нефть и оценил будущее нефтерынка. "Двери еще не закрыты", и Россия, и Саудовская Аравия могут возобновить сотрудничество. Ближайшие встречи партнеров по сделке ОПЕК+ запланированы на 18 марта (техкомитет) и на май-июнь."Во-первых, хочу сказать, что двери не закрыты. То, что соглашение после 1 апреля не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Была подписана в прошлом году хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", — заявил Новак телеканалу "Россия 24".По его словам, очередные встречи ОПЕК+ запланированы в мае-июне для оценки ситуации на рынке. "Сейчас наша задача оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, с тем чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг", — отметил Новак.Первые данные мониторинга и развития ситуации будут проанализированы техкомитетом ОПЕК+ в марте – встреча планируется на 18 марта.Цена нефти на международных биржах за несколько минут выросла сразу на $1-2 за баррель после заявления министра энергетики России о перспективе сделки ОПЕК+.Сразу же после заявления Александра Новака телеканалу "Россия 24" цена нефти подскочила – до $37,3, а в Нью-Йорке – до $34. В итоге, если утром цены росли на 6%, то к 14:30 мск рост ускорился до 8% в Лондоне и 8,6% в Нью-Йорке.Еще через 7 минут цены уже росли на 10%. Цена европейского эталона нефти приближается к $38. За сутки баррель нефти подорожал на $7, или на 22,6%, после обвала на треть с пятницы.По оценке Новака, цена нефти на мировых рынках восстановится за "несколько месяцев" – котировки рухнули с $50 до $31 за пару торговых дней.Так быстро цена нефти падала только в нефтяной кризис 1991 года – во время войны в Персидском заливе.За стол переговоров могут сесть все страны ОПЕК+ (входящие в картель ОПЕК и независимые производители, такие как Россия и Казахстан). "При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе и сокращение, и увеличение добычи. Договоренности могут быть достигнуты новые", — пояснил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Он раскрыл причину обвала цен на рынке: Саудовская Аравия в пятницу, 6 марта, отказалась от предложения России и ее партнеров по продлению действующего сокращения. Саудиты предлагали агрессивное сокращение добычи еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки для увеличения цены на мировых биржах. Но тогда это привело бы к увеличению влияния сланцевых компаний США на нефтяном рынке и потери рыночной доли России, Казахстана и других независимых производителей. У Саудовской Аравии самая низкая себестоимость добычи — всего $10 с барреля, а сланцевые компании США хорошо зарабатывают при цене выше $40. Получался "банкет" за счет России и ее партнеров, не входящих в ОПЕК.По словам Новака, предложение России позволило бы сохранить стабильность цен на мировых рынках. Цена, при которой балансируется бюджет Саудовской Аравии, в 2 раза больше, чем у России. Доходы покрывают расходы бюджета России при $42,4 за баррель, а Саудовской Аравии - $80.Вместо того, чтобы взять паузу для обдумывания, Саудовская Аравия заявила о планах агрессивного увеличения добычи нефти, одновременно саудиты анонсировали 20%-е скидки на свою нефть. Это и привело к панике на мировых сырьевых и фондовых биржах.По оценке Новака, Россия за короткий период может увеличить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей, а затем и на 500 тысяч баррелей в сутки. Россия в 2019 году добыла 560,2 миллиона тонн нефти, или по 11,25 миллиона баррелей в сутки.Саудовская Аравия намерена в апреле увеличить добычу более чем на 2 миллиона до 12,3 миллиона баррелей в сутки.Это произойдет в том случае, если партнеры по ОПЕК+ не придут к единому решению. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил во вторник, что не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК + в мае-июне, если не будет достигнуто соглашение о мерах для борьбы с воздействием коронавируса на спрос и цену на нефтерынках. "Я не вижу смысла в проведении совещаний в мае-июне, которые только продемонстрировали бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры", — сказал в интервью Reuters министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман.