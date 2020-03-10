После длинных выходных во вторник, 10 марта, открылись российские биржи. Они ощутили на себе последствия тревоги, охвативший накануне все мировые торговые площадки. Дешевели акций крупных компаний, под давлением оказался и валютный рынок.

После длинных выходных во вторник, 10 марта, открылись российские биржи. Они ощутили на себе последствия тревоги, охвативший накануне все мировые торговые площадки. Дешевели акций крупных компаний, под давлением оказался и валютный рынок.Сложнее всего пришлось утром на открытии торгов, когда начали падать фондовые индексы. Но к середине дня российский рубль понемногу начал восстанавливаться. В итоге курсы банка России на 11 марта — 72 рубля за доллар и 81 рубль за евро.Еще до начала торгов Банк России объявил о начале упреждающей продажи иностранной валюты на внутреннем рынке для того, чтобы долларов и евро на рынке было достаточно. А если нет дефицита, то нет и реальных поводов для котировок. Реакция игроков — скорее эмоциональная. Но и здесь ЦБ успокоил: ресурсов для стабилизации ситуации достаточно."Мы будем делать все возможное, чтобы снизить влияние внешних шоков на российскую финансовую систему и на российскую экономику, — заверила глава Банка России Ксения Юдаева. – Мы объявили дополнительный пакет регуляторных мер, направленный на поддержку отраслей, пострадавший от коронавируса. Это туризм, плюс дополнительные меры по поддержке фармацевтической отрасли и отрасли производства медтехники".Кстати, давление сегодня испытывал не только рубль, но и валюты других развивающихся стран — например, бразильский реал, казахский тенге и турецкая лира.Рубль пока еще чутко реагирует на нефть. Что происходило на нефтяном рынке после вчерашнего глобального падения?Сегодня черное золото из красной зоны перешло в зеленую. Западно-техасская нефть (WTI) прибавляет 7 процентов — 33 долларов за бочку. А североморская бочка Brent добавила в цене 6 процентов — 36 с лишним долларов за баррель.Немного воспрял и рынок акций. В плюсе закрылись торги в Японии и Гонконге, в Европе оптимизма поменьше, в зеленой зоне только британцы. Зато в США, где торги в самом разгаре, практически все индексы растут.Сценарий падения цен на нефть был ожидаем, подтвердил глава Минэнерго Александр Новак. Цены обрушились из-за новостей о распродаже нефти, которую фактически анонсировала саудовская компания Saudi Aramco. Сегодня саудиты пообещали в апреле увеличить добычу нефти почти на треть — с 9 до 12 с лишним миллионов баррелей в сутки. Что вообще-то превышает максимальные мощности их производителя. До сопоставимого уровня планирует нарастить добычу и Россия."Несмотря на снижение цен и на волатильность, которую мы сегодня наблюдаем, наша отрасль остается конкурентоспособной. У нас в мире одни из наиболее низких затрат на добычу нефти, мы конкурентоспособны на мировых рынках. Что касается добычи, сегодня компании будут пересматривать инвестиционные планы и свои объемы, производственные программы. У нас есть потенциал для роста. Думаю, что в краткосрочном периоде мы сможем нарастить добычу до 200-300 тысяч баррелей в перспективе, а потенциально до 500 в ближайшее время", — заявляет Александр Новак."Многое будет зависеть от общей ситуации в мировой экономике и, если вспышка коронавируса пойдет на спад, и спрос на нефть будет восстанавливаться, то цены на нефть могут скорректироваться вверх и уйти к 50 долларам за баррель", — прогнозирует аналитик "БКС-Премьер" Сергей Суверов.Российская экономика даже при нынешней турбулентности обладает достаточным запасом прочности, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А в Думе не сомневаются: бюджет и планы развития страны не пострадают."То, что сегодня, несмотря на все эти условия парламент принимает поправки в бюджет в точном объеме с Посланием президента, не сокращая финансирование ни на одну копейку, является важнейшей гарантией, что все обязательства будут выполнены", — считает депутат Андрей Макаров.По крайней мере, подушка безопасности у России точно есть.