Треть россиян считают аморальным поступком безбилетный проезд в общественном транспорте, а более половины называют таковым курение в общественных местах. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Треть россиян считают аморальным поступком безбилетный проезд в общественном транспорте, а более половины называют таковым курение в общественных местах. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Исследование показало, что проезд зайцем аморальным считают 32 процента опрошенных. При этом снисхождение к безбилетникам готовы проявить 23 процента респондентов.32 процента россиян назвали аморальным употребление матерных выражений в разговоре, при этом 28 процентов терпимо относятся к нецензурной брани.Каждый второй россиянин осуждает тех, кто уклоняется от службы в армии. Сочувствуют уклонистам 17 процентов опрошенных.Более половины респондентов (52 процента) назвали аморальным поступком курение в общественных местах. Столько же россиян полагают нарушением морали и нравственности супружескую измену (в 2016 году таких было 67 процентов).Почти половина опрошенных (48 процентов) называют неприемлемым сопротивление полиции.Абсолютное большинство респондентов (90 процентов) полагают аморальным употребление наркотиков. Также в первую пятерку недопустимых поступков попало взяточничество (85 процентов), публичное проявление неприязни по национальному признаку и по признаку вероисповедания (72 и 70 процентов, соответственно), а также пьянство (66 процентов).Опрос ВЦИОМ был проведен 21 февраля. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.