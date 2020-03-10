Цена нефти на международных биржах за несколько минут выросла сразу на $1-2 за баррель после заявления министра энергетики России о перспективе сделки ОПЕК+.

Цена нефти на международных биржах за несколько минут выросла сразу на $1-2 за баррель после заявления министра энергетики России о перспективе сделки ОПЕК+.Нефть европейского эталона Brent в Лондоне торговалась по $35,4-36 за баррель, а американского эталона WTI в Нью-Йорке – по $33 за баррель.Сразу же после заявления Александра Новака телеканалу "Россия 24" цена нефти подскочила – до $37,3, а в Нью-Йорке – до $34.В итоге, если утром цены росли на 6%, то к 14:30 мск рост ускорился до 8% в Лондоне и 8,6% в Нью-Йорке.Еще через 7 минут цены уже росли на 10%. Цена европейского эталона нефти приближается к $38. За сутки баррель нефти подорожал на $7, или на 22,6%, после обвала на треть с пятницы."Двери еще не закрыты", и Россия, и Саудовская Аравия могут возобновить сотрудничество. Ближайшие встречи партнеров по сделке ОПЕК+ запланированы на 18 марта (техкомитет) и на май-июнь."Во-первых, хочу сказать, что двери не закрыты. То, что соглашение после 1 апреля не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Была подписана в прошлом году хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", — заявил Новак телеканалу "Россия 24".По его словам, очередные встречи ОПЕК+ запланированы в мае-июне для оценки ситуации на рынке. "Сейчас наша задача оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, с тем чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг", — отметил Новак.Первые данные мониторинга и развития ситуации будут проанализированы техкомитетом ОПЕК+ в марте – встреча планируется на 18 марта.По оценке Новака, цена нефти на мировых рынках восстановится за "несколько месяцев" – котировки рухнули с $50 до $31 за пару торговых дней.Так быстро цена нефти падала только в нефтяной кризис 1991 года – во время войны в Персидском заливе.За стол переговоров могут сесть все страны ОПЕК+ (входящие в картель ОПЕК и независимые производители, такие как Россия и Казахстан). "При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе и сокращение, и увеличение добычи. Договоренности могут быть достигнуты новые", — пояснил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".